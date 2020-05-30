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Пол Пирс: Яннис Адетокунбо — MVP сезона

Пол Пирс: Яннис Адетокунбо — MVP сезона
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист НБА Пол Пирс поделился мыслями, кто достоин звания MVP в нынешнем сезоне. По его словам, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо уже застолбил эту индивидуальную награду.

«Звание MVP сезона не присуждается за одну игру, как это бывает с Матчем всех звёзд. Леброн Джеймс выиграл у Янниса битву, но он уже проиграл войну. Адетокунбо демонстрирует уникальную статистику при своих габаритах, у него лучшая команда. В целом цифры говорят сами за себя. Яннис доминировал на протяжении всего сезона, так что отдам звание MVP именно ему. Леброн у меня на втором месте», — приводит слова Пирса Clutch Points.

Напомним, на данный момент сезон НБА приостановлен. Лига хочет возобновить матчи 31 июля.

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