Пол Пирс: Яннис Адетокунбо — MVP сезона
Бывший баскетболист НБА Пол Пирс поделился мыслями, кто достоин звания MVP в нынешнем сезоне. По его словам, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо уже застолбил эту индивидуальную награду.
«Звание MVP сезона не присуждается за одну игру, как это бывает с Матчем всех звёзд. Леброн Джеймс выиграл у Янниса битву, но он уже проиграл войну. Адетокунбо демонстрирует уникальную статистику при своих габаритах, у него лучшая команда. В целом цифры говорят сами за себя. Яннис доминировал на протяжении всего сезона, так что отдам звание MVP именно ему. Леброн у меня на втором месте», — приводит слова Пирса Clutch Points.
Напомним, на данный момент сезон НБА приостановлен. Лига хочет возобновить матчи 31 июля.
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