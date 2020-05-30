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«Милан» намерен переманить из «Фенербахче» Датоме

«Милан» намерен переманить из «Фенербахче» Датоме
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Милана» намерено приобрести одного из лидеров «Фенербахче», форварда сборной Италии Луиджи Датоме, сообщает La Gazzetta dello Sport. По сведениям издания, Датоме — приоритетная цель клуба.

Контракт Датоме с «Фенербахче» рассчитан до 2021 года. Ожидается, что следующая неделя станет определяющей в вопросе перехода Луиджи в «Милан».

Итальянский баскетболист выступает в команде из Стамбула с 2015 года. Луиджи Датоме присоединился к «Фенербахче» после двух сезонов в НБА, где он защищал цвета «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс».

С турецким клубом Луиджи выиграл Евролигу в 2017 году. Кроме того, он трижды завоевал титул чемпиона Турции и трижды становился обладателем кубка страны.

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