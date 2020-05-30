Один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прокомментировал слухи о возможном обмене в «Бруклин Нетс».

«Не в первый раз слышу подобные слухи.Интересно. На мой взгляд, такие разговоры — признак уважения к тому, что делаю. Здорово слышать, что тебя хотят видеть в команде Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, это классные чувства.

В то же время трудно сказать, насколько реально это осуществить. Кроме того, я уже пустил корни в Вашингтоне. Посвятил себя этому городу и местным болельщикам. Мне здесь нравится и приятно думать, что смогу добиться побед здесь и не буду переходить в другую команду", — приводит слова баскетболиста ESPN.

Напомним, Брэдли Бил всю профессиональную карьеру провёл в «Вашингтон Уизардс».