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Брэдли Бил прокомментировал слухи о возможном обмене в «Бруклин»

Брэдли Бил прокомментировал слухи о возможном обмене в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прокомментировал слухи о возможном обмене в «Бруклин Нетс».

«Не в первый раз слышу подобные слухи.Интересно. На мой взгляд, такие разговоры — признак уважения к тому, что делаю. Здорово слышать, что тебя хотят видеть в команде Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, это классные чувства.

В то же время трудно сказать, насколько реально это осуществить. Кроме того, я уже пустил корни в Вашингтоне. Посвятил себя этому городу и местным болельщикам. Мне здесь нравится и приятно думать, что смогу добиться побед здесь и не буду переходить в другую команду", — приводит слова баскетболиста ESPN.

Напомним, Брэдли Бил всю профессиональную карьеру провёл в «Вашингтон Уизардс».

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