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Воронцевич — об уходе Хайнса: прошли вместе огонь и воду, неожиданная новость

Воронцевич — об уходе Хайнса: прошли вместе огонь и воду, неожиданная новость
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал решение Кайла Хайнса покинуть команду, признав, что новость об уходе игрока стала полной неожиданностью для всех.

«Когда Кайл написал в нашу группу, было удивительно. Конечно, это шок. Очень неожиданная новость, если честно. Мы столько лет играли вместе, прошли огонь и воду, много раз чемпионство выигрывали. Переживали вместе победы и поражения, вместе прокладывали путь к победам.

Игроки ЦСКА любят, ценят и уважают Хайнса, нам остаётся только принять его решение, пожелать ему и его семье удачи на новом месте. То же самое относится и к Рону Бэйкеру, Косте Куфосу, их семьям.

Говорят, незаменимых нет, но, считаю, такие игроки существуют. Хайнс был силён не только на площадке, но и за её пределами. Он отлично исполнял капитанские функции, вёл коллектив. Как вице-капитан, я старался его поддерживать, помогать сохранять «химию» внутри коллектива, настрой на борьбу, на чемпионство. Через всё это мы прошли вместе. Надеюсь, в ЦСКА придёт не менее талантливый центровой и достойный человек", — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».

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