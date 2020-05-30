Экс-форвард ЦСКА Маркоишвили возглавил грузинский клуб

Бывший форвард ЦСКА и сборной Грузии Манучар Маркоишвили назначен на пост главного тренера клуба грузинской Суперлиги «Титеби», сообщает Sportando. Клуб был основан в 2016 году и базируется в Тбилиси. В элитный дивизион команда пробилась в 2018 году.

Это будет первый опыт работы Маркоишвили в качестве главного тренера. Он входил в штаб национальной команды Грузии, ассистируя Илиосу Зуросу.

33-летний Маркоишвили выступал в составе ЦСКА с 2014 по 2015 год. За годы профессиональной карьеры сменил множество клубов. Так, он защищал цвета «Бенеттона», «Олимпии», БК «Киев», «Канту», «Галатасарая», «Реджаны» и «Дарушшафаки». В составе сборной Грузии Маркоишвили трижды принимал участие в континентальных первенствах.