Марко Попович: у «Зенита» теперь есть время сформировать более конкурентоспособную команду

Помощник генерального директора «Зенита» Александра Церковного Марко Попович рассказал о реакции клуба на сохранение места в Евролиге на следующий сезон, отметив, что теперь у менеджмента организации есть больше времени на формирование конкурентоспособного состава.
«Сохранение прописки в сильнейшем турнире континента было в планах, поэтому мы довольны, что удалось это сделать. Конечно, грустно, что в этом нам отчасти помог коронавирус. Но решение Евролиги не продолжать сезон кажется абсолютно логичным и правильным, потому что приоритет — это безопасность всех участников процесса.
Хорошо, что у нас теперь есть время сформировать новую команду, более конкурентоспособную. Новости из Евролиги стали для нас положительными. Но это и большая ответственность", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита» со ссылкой на издание Marca.
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