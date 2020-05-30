Марко Попович: у «Зенита» теперь есть время сформировать более конкурентоспособную команду

Помощник генерального директора «Зенита» Александра Церковного Марко Попович рассказал о реакции клуба на сохранение места в Евролиге на следующий сезон, отметив, что теперь у менеджмента организации есть больше времени на формирование конкурентоспособного состава.

«Сохранение прописки в сильнейшем турнире континента было в планах, поэтому мы довольны, что удалось это сделать. Конечно, грустно, что в этом нам отчасти помог коронавирус. Но решение Евролиги не продолжать сезон кажется абсолютно логичным и правильным, потому что приоритет — это безопасность всех участников процесса.

Хорошо, что у нас теперь есть время сформировать новую команду, более конкурентоспособную. Новости из Евролиги стали для нас положительными. Но это и большая ответственность", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита» со ссылкой на издание Marca.