Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Зените»

Защитник сборной России по баскетболу и пермской «Пармы» Максим Григорьев может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».



«После успешного сезона в „Парме“ Григорьев привлекает внимание ведущих российских клубов. Наиболее вероятно, что игрок перейдёт в „Зенит“. Однако полная ясность появится только после того, как клубы определятся с бюджетами», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «Р-Спорт».



Минувший сезон Максим Григорьев провёл в пермском клубе. За игру в Единой лиге ВТБ набирал 13,5 очка и стал участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство Единой лиги ВТБ 27 марта объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.