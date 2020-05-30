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Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Зените»

Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Зените»
Баскетбол / Евролига 0

Защитник сборной России по баскетболу и пермской «Пармы» Максим Григорьев может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

«После успешного сезона в „Парме“ Григорьев привлекает внимание ведущих российских клубов. Наиболее вероятно, что игрок перейдёт в „Зенит“. Однако полная ясность появится только после того, как клубы определятся с бюджетами», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «Р-Спорт».

Минувший сезон Максим Григорьев провёл в пермском клубе. За игру в Единой лиге ВТБ набирал 13,5 очка и стал участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство Единой лиги ВТБ 27 марта объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.

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