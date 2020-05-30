Максим Григорьев может продолжить карьеру в «Зените»
Защитник сборной России по баскетболу и пермской «Пармы» Максим Григорьев может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
«После успешного сезона в „Парме“ Григорьев привлекает внимание ведущих российских клубов. Наиболее вероятно, что игрок перейдёт в „Зенит“. Однако полная ясность появится только после того, как клубы определятся с бюджетами», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «Р-Спорт».
Минувший сезон Максим Григорьев провёл в пермском клубе. За игру в Единой лиге ВТБ набирал 13,5 очка и стал участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ.
Напомним, из-за пандемии коронавируса руководство Единой лиги ВТБ 27 марта объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.
- 30 мая 2020
-
17:36
-
16:17
-
15:59
-
14:39
-
13:58
-
12:27
-
11:44
-
10:40
-
09:45
-
08:38
-
08:22
-
07:31
-
00:59
-
00:09
- 29 мая 2020
-
22:58
-
21:53
-
20:37
-
19:15
-
18:28
-
17:14
-
16:03
-
15:42
-
14:52
-
14:20
-
12:59
-
12:20
-
10:26
-
09:47
-
09:26
-
07:52
- 28 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:29
-
20:36
-
20:34
Партнерский контент