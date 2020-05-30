ЦСКА предлагает Слукасу контракт на € 4 млн «чистыми»

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас может стать игроком ЦСКА, сообщает Encestando. По информации источника, в борьбу за игрока вступили «Реал» и московский клуб. Сообщается, что Слукас уже провёл первые встречи как с представителями московского клуба, так и с тренером «Реала» Пабло Ласо. Игроку предложен двухлетний контракт на € 4 млн «чистыми».



Контракт баскетболиста сборной Греции с турецкой командой рассчитан до 2022 года, но в случае возникновения проблем у клуба Костас сможет выйти на рынок свободных агентов уже предстоящим летом. Именно при таком развитии событий ЦСКА может включиться в борьбу за игрока.



Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.