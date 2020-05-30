Корстин: хотим начать сезон Единой лиги ВТБ, как обычно, в начале октября

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что новый сезон Единой лиги ВТБ планируется начать в октябре 2020 года.
«Сезон завершился. Готовим совет лиги, который пройдёт примерно в середине июля. Принимаем заявки от наших клубов. Предварительно, все клубы Единой лиги, игравшие в прошлом сезоне, подали заявки на участие в следующем сезоне. Так как завершили досрочно, мы были первой профессиональной лигой в России и первой баскетбольной в Европе, кто сообщил, что завершаем сезон, чтобы клубы спокойно принимали решение о бюджете, игроках и работе в это непростое время, могли готовиться к следующему сезону не только в Единой лиге, но и других соревнованиях.
Будут ли на трибуне зрители? Хотим начать сезон, как обычно, в начале октября, и будем следовать рекомендациям Москвы и других городов и стран, где играют наши клубы. Если придётся начать сезон без зрителей или с лимитированным количеством зрителей, придётся действовать в этих рамках. Но сезон, считаю, нужно начинать по плану, не откладывать, как в других лигах. Все соскучились по баскетболу. Мы уважаем и любим наших болельщиков и зрителей, но придётся перестраиваться и улучшать телевизионный продукт, делать так, чтобы по телевизору наши матчи были интересными и люди хотели их посмотреть», — цитирует Илону Корстин «Матч ТВ».
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