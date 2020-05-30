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В «Зените» опровергли информацию о переговорах со Шведом

В «Зените» опровергли информацию о переговорах со Шведом
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб пока не ведёт ни с кем переговоров, поскольку не знает, каким будет располагать бюджетом в следующем сезоне.

«Мы всё ещё не знаем, какой у нас будет бюджет, это очень сложный и долгий процесс. Нам необходимо сформировать его, поработать со спонсорами, чтобы точно знать, какие у нас есть ресурсы. Мы не ведём переговоров с Алексеем Шведом и Ником Калатесом. Мы не знаем свой бюджет, так что не ведём ни с кем переговоров», — приводит слова Александра Церковного журналист Джордж Заккас в своём «твиттере».

Ранее в прессе появились слухи о том, что Алексей Швед может перейти в санкт-петербургский клуб. Помимо этого, Швед рассматривает варианты с отъездом в НБА.

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