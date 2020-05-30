Хайнс: самым шокирующим в «Последнем танце» для меня стало всё, что касалось Родмана

Бывший капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о впечатлениях от фильма «Последний танец» и поделился своим мнением о Майкле Джордане.



«Моё мнение о Майкле Джордане не особо изменилось. Я был большим его поклонником, когда рос. Я видел матчи с его участием и прочёл практически всё, что о нём было написано. Для меня в какой то степени это было неким подтверждением того, кто он, и его величия на паркете и вне. Его дух соперничества, тот огонь, который горел внутри него, его желание побеждать — всё это стало для меня подтверждением того, почему он лучший баскетболист и один из величайших спортсменов всех времён.



Самым шокирующим в сериале для меня стало всё, что касалось Дениса Родмана. Я знал о нём, знал о его истории. Однако то, как он отличался от всех остальных — мотоциклы, на которых он ездил после матчей, тренировки, которые он пропустил, чтобы посетить реслинг, и всё остальное — меня действительно поразило. Я думал, что знаю его, но я не помнил все эти детали. Также меня шокировал ежедневный график Майкла Джордана. Тот факт, что он даже не мог выйти из комнаты своей гостиницы, сделать даже самые обычные вещи. Это действительно шокирующие вещи — смотреть на всё это с его ракурса и понимать причины, которые заставили его уйти тогда из спорта.



Но Родман — на первом месте без всяких сомнений. Все, что случилось, — это действительно безумно. История о том, как он поехал в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть, была очень смешной. Также тесная связь Джордана с людьми его охраны и со всеми, кто его окружал тогда. Он был самым популярным игроком в мире, самым известным спортсменом в мире. Он имел право не быть столь открытым. Тем не менее тот факт, что он делился стольким с людьми его охраны, показывает, каким человеком он был, и это определённо произвело на меня впечатление.



Если бы у меня была бы возможность сказать Майклу Джордану что-то, я бы сказал ему спасибо. Спасибо за всё, что он сделал во благо баскетбола. Он вдохновил миллионы детей, миллионы игроков со всех уголков планеты. Даже только тем, как он выступал на площадке. Я бы сказал ему спасибо и выразил бы ему свою благодарность. Благодаря ему я захотел заниматься баскетболом, люблю его обувь и старался стать успешным баскеболистом. Посему я бы просто выразил бы ему свою благодарность и уважение», — цитирует Хайнса Eurohoops.