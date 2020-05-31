Леброн, Карри и Дюрант вошли в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году

Сразу 35 баскетболистов вошли в список самых высокооплачиваемых предсатвителей спорта в этом году по версии журнала Forbes. Накануне издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года.



Среди баскетболистов самое высокое место занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — он стал пятым в рейтинге с доходом $ 88,2 млн. Шестое место в рейтинге у Стефена Карри, доход которого составил $ 74,4 млн. На седьмом месте рейтинга — Кевин Дюрант, заработавший $ 63,9 млн.



В двадцатку рейтинга также вошли Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден и Яннис Адетокунбо.

В рейтинг вошёл доход спортсменов с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист Роджер Федерер.