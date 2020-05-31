Пашутин: Милутинов – топ-центровой. Он может стать серьёзным усилением для ЦСКА

Чемпион Европы, двукратный чемпион Евролиги, пятикратный чемпион России в составе ЦСКА Захар Пашутин прокомментировал последние кадровые изменения в клубе, а также выразил мнение о возможном переходе серба Николы Милутинова из греческого «Олимпиакоса».
«Игроки ЦСКА Костос Куфос и Рон Бэйкер, официально покинувшие клуб, так и не смогли адаптироваться? Мне сложно рассуждать на эту тему, учитывая, что я не нахожусь внутри команды, не знаю, как тренер Итудис хотел использовать Куфоса и Бэйкера. Чисто по играм было видно, что им действительно было нужно больше времени, чтобы привыкнуть к специфике европейского баскетбола. Плюс в ЦСКА была глобальная перестройка в прошлое межсезонье, а ребята пропустили предсезонку из-за повреждений. Возможно, «армейцы» больше рассчитывали на их лидерские качества, или есть ещё какие-то причины.
Возможный переход Николы Милутинова в ЦСКА – это серьёзное усилие для «армейцев». Милутинов — топ-центровой. Последние годы он показывает очень качественный, добротный баскетбол. К тому же он гораздо подвижнее и моложе Куфоса, 25 и 31 год соответственно», — цитируют Пашутина «Известия».
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