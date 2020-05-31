Игрок «Бостона» Джейлен Браун вышел на мирный пикет из-за смерти афроамериканца

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун был замечен на мирном пикете по поводу резонансного дела, случившегося в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий мужчина. Об этом сообщает TalkBasket.

Вместе с Брауном в пикете приняли участие защитник «Индианы Пэйсерс» Малкольм Брогдон, игрок «Вашингтон Уизардс» Джастин Андерсон и популярный хип-хоп исполнитель, известный под псевдонимом Lil Yachty.



Пикетчики шли по улицам с плакатом «Я не могу дышать». Позже в прямом эфире «Инстаграма» Браун заявил, что теперь не исключает разговора с руководителями НБА, однако подчеркнул, что протест носил мирный характер. Отметим, что игрок преодолел 15-часовой путь из Бостона, чтобы продемонстрировать свою позицию в деле Джорджа Флойда.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса (США) по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



После инцидента в Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов, которые продолжаются с 27 мая. Власти США направили в несколько городов штата Миннесота национальную гвардию. Протесты переросли в погромы, люди организовали акции протеста и в других городах.