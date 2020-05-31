Пол Джордж не включил Майкла Джордана в свою версию лучшей пятёрки в истории

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж представил свою версию лучшей пятёрки в истории НБА, не включив в неё легендарного Майкла Джордана.

«На позицию разыгрывающего защитника поставил бы Леброна Джеймса. Атакующий защитник в моей версии топ-5 — Коби Брайант. Да, знаю, что Майкл Джордан — лучший в истории, но я вырос на играх Коби.

На позиции лёгкого форварда — Ларри Бёрд. Тяжёлым форвардом в моей команде стал бы Кевин Гарнетт. А лучшим центровым — Шакил О'Нил", — приводит слова Джорджа Clutch Points.

В американской прессе отмечают, что Джордж сформировал достаточно нестандартную пятёрку. Подчёркивается, что Гарнетт зачастую не входит в подобные подборки, а Майкл Джордан всегда является их частью.