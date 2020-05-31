Ренфро может покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро в ближайшее время может покинуть команду из Санкт-Петербурга и переехать в Испанию. Баскетболист ведёт переговоры с клубом элитного дивизиона «Бургос», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.

Ренфро пополнил ряды «Зенита» в преддверии сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принял участие в 11 матчах, набирая в них 10,5 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 6,1 передачи.

В Евролиге баскетболист провёл 22 матча (17 — в старте), набирая в них 6,0 очка, совершая 4,6 передачи и собирая 1,7 подбора.

В прошлом Ренфро уже выступал в чемпионате Испании. Так, он защищал цвета «Вальядолида», «Басконии», «Барселоны» и «Манресы».