Ренфро может покинуть «Зенит»
Защитник «Зенита» Алекс Ренфро в ближайшее время может покинуть команду из Санкт-Петербурга и переехать в Испанию. Баскетболист ведёт переговоры с клубом элитного дивизиона «Бургос», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.
Ренфро пополнил ряды «Зенита» в преддверии сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принял участие в 11 матчах, набирая в них 10,5 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 6,1 передачи.
В Евролиге баскетболист провёл 22 матча (17 — в старте), набирая в них 6,0 очка, совершая 4,6 передачи и собирая 1,7 подбора.
В прошлом Ренфро уже выступал в чемпионате Испании. Так, он защищал цвета «Вальядолида», «Басконии», «Барселоны» и «Манресы».
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