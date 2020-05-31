Ватутин: если рынок сейчас просядет по зарплатам, наверное, выиграют российские игроки

Президент ЦСКА Андрей Ватутин спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с представительством легионеров в российских клубах на фоне пандемии коронавируса. По его словам, выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь российские баскетболисты.
«Это рыночная история. Не думаю, что будут изменены какие-то регламентные нормы в части увеличения или уменьшения числа легионеров команд. Это рынок. Если этот рынок сейчас просядет по зарплатам, наверное, выиграют, как было в 2008 году, российские игроки. У них появится больше возможностей найти какие-то рабочие места в командах. Это касается не только Единой лиги ВТБ, но и других турниров.
Но надо посмотреть, повторю, насколько тяжело, будет ли вообще экономический отскок. И, если не будет, то насколько быстро, что ли, начнёт что-то восстанавливаться в экономике страны. Поэтому баскетбол, как и любой, наверное, спорт, это всё производное от того, что происходит в национальных экономиках.
Сейчас масса других проблем, которые тревожат людей намного больше, это и падение доходов, и безработица. Не люблю прогнозировать, а сейчас просто слишком мало фактажа, чтобы строить какие-то более-менее объективные прогнозы», — приводит слова Ватутина «Радио Маяк».
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