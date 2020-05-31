Ватутин: о Шведе могу говорить только в комплиментарных тонах. Лучший российский игрок
Президент ЦСКА Андрей Ватутин отказался комментировать слухи о возможном переходе лидера «Химок» Алексея Шведа в одну из команд НБА и не стал отвечать на вопрос, входил ли когда-то баскетболист в сферу интересов «армейцев». Вместе с тем Ватутин отозвался об Алексее крайне положительно.
«Не могу комментировать, кто, кем интересуется применительно к игрокам не ЦСКА, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Алексей является воспитанником ЦСКА. Он лучший российский баскетболист. Отличный парень, мой хороший товарищ. Я могу говорить об Алексее Шведе только в комплиментарных тонах. Но где он продолжит карьеру, надо спрашивать только у Алексея», — приводит слова Андрея Ватутина «Радио Маяк».
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