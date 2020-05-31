Адетокунбо — о беспорядках в США: пришло время перемен
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мыслями о происходящем в США. Напомним, страну охватили массовые беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб через некоторое время после того, как представитель полиции применил к нему физическое насилие при задержании.
«Не знаю, какими словами выразить то, что сейчас чувствую. Но знаю точно — всему есть предел. Пришло время перемен», — написал Адетокунбо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, множество представителей мира спорта выразили протест в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Джорджа Флойда.
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