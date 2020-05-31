Леброн Джеймс — о смерти Джорджа Флойда: почему Америка не любит нас?

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал массовые беспорядки, начавшиеся во многих городах США после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.
«Почему Америка не любит нас?? Это слишком грустно», – написал Джеймс в своём «твиттере», частично выразив мысль смайликами. Также он использовал хештеги «выше голову, будьте сильными» и «всё, что у нас есть – мы сами».
Посмотреть запись можно в «твиттере» Леброна Джеймса
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал его шею к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. В результате мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.
- 31 мая 2020
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37
-
12:37
-
11:39
-
10:52
-
09:43
-
07:31
-
07:10
-
00:53
- 30 мая 2020
-
23:53
-
22:47
-
21:47
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:36
-
16:17
-
15:59
-
14:39
-
13:58
-
12:27
-
11:44
-
10:40
-
09:45
-
08:38
-
08:22
-
07:31
-
00:59
-
00:09
- 29 мая 2020
-
22:58