Леброн Джеймс — о смерти Джорджа Флойда: почему Америка не любит нас?

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал массовые беспорядки, начавшиеся во многих городах США после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.



«Почему Америка не любит нас?? Это слишком грустно», – написал Джеймс в своём «твиттере», частично выразив мысль смайликами. Также он использовал хештеги «выше голову, будьте сильными» и «всё, что у нас есть – мы сами».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Леброна Джеймса

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал его шею к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. В результате мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.