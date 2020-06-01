Чемпион-ОИ 1972 Жармухамедов: не преувеличивал бы уход Хайнса из ЦСКА, не потеря потерь

Олимпийский чемпион-1972 Алжан Жармухамедов, проведший почти всю карьеру (с 1970 по 1980 годы) в ЦСКА, прокомментировал уход капитана команды центрового Кайла Хайнса из стана «армейцев» в «Милан».



«Кайл — настоящий боец, который при небольшом росте сумел стать элитным центровым в Европе. Игрокам ЦСКА было чему у него поучиться. При этом я бы не преувеличивал значимость его ухода из команды, не стал бы называть это потерей потерь. Все-таки Кайл уже возрастной, да и незаменимых в баскетболе нет. Думаю, что ЦСКА найдет ему достойную замену.

Что касается нового капитана, то давайте сначала поймём, кто будет играть в составе ЦСКА в сезоне-2020/21, и только потом будем рассуждать об этом. Выбор у Итудиса есть. В команде много возрастных игроков, которые уже давно защищают цвета ЦСКА. Среди них и Никита Курбанов, и Андрей Воронцевич», — сказал Жармухамедов в интервью «Известиям».

Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой Евролигу и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.