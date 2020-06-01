Кисурин: капитаном ЦСКА мог бы стать Майк Джеймс

Бывший форвард ЦСКА, заслуженный мастер спорта России Евгений Кисурин порассуждал о причинах ухода капитана команды центрового Кайла Хайнса из стана «армейцев» в «Милан», а также о том, кто может стать новым капитаном.



«Последние сезоны Кайл играл не такую весомую роль в составе ЦСКА, как раньше, когда был моложе. Он «маленький» центровой (198 см), который компенсировал свой рост огромной физической силой и атлетизмом. Хайнс подвижен и прыгуч. Но как бывший игрок могу сказать, что два этих качества с годами теряются. Поэтому, видимо, баскетболист в тренировочном процессе почувствовал, что уже не так хорош на фоне ростера ЦСКА, и принял взвешенное решение найти новый клуб. Быть на вторых ролях психологически тяжело для любого игрока, а тем более для такого чемпиона. В «Милане», скорее всего, на него рассчитывают как на основного центрового.

Капитан — это в первую очередь лидер коллектива в раздевалке. Он может быть не особо разговорчивым, но его слова должны приниматься всеми. Не находясь внутри команды, мне тяжело сказать, кто лучше всего подходит на эту роль. Со стороны кажется, что капитаном мог бы стать Майк Джеймс. Он определяет игру ЦСКА, очень полезен и эффективен, выступает практически без спадов. По игре он безусловный лидер, но как спортсмен ведёт себя в раздевалке, я не знаю», — сказал Кисурин в интервью «Известиям».

Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой Евролигу и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.