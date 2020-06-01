ЦСКА расторгнет контракт с Янисом Стрелниексом

ЦСКА расторгнет контракт с защитником Янисом Стрелниексом, сообщает sport24.gr.

По данным источника, стороны будут договариваться о расторжении контракта, а главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис будет вынужден искать замену. Латвийский защитник второй год подряд испытывает мышечные травмы, из-за чего не смог стать основным игроком в ЦСКА.

В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.

Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.

Ранее сообщалось, что сезон Евролиги досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.