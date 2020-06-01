Официально: Майк Джеймс останется в ЦСКА до 2023 года
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Майком Джеймсом.
Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.
Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка и делая 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с ним двухлетний контракт, но затем появилось опровержение этой информации. Сам Джеймс говорил, что у него нет контракта на следующий год и после завершения сезона он станет свободным агентом. При этом баскетболист признавался, что вряд ли будет пробовать вернуться в НБА, где он играл в 2017-2018 годах.
Ранее стало известно, что из-за распространения коронавирусной инфекции сезоны в Единой лиге ВТБ и Евролиге досрочно завершены.
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