Джей Ар Смит: один из этих маленьких белых мальчиков не понял, куда он попал

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал свою версию инцидента с избиением белого мужчины в Лос-Анджелесе.



«Хочу, чтобы вы знали прямо сейчас, пока не увидите эту чушь в каком-то другом месте. Один из этих [ругательство] маленьких белых мальчиков не понял, куда попал. Он разбил [ругательство] окно в моём грузовике. Это случилось в жилом районе. Здесь нет никаких магазинов, ничего в этом роде. Он разбил моё окно. Я догнал его и проучил.

Итак, когда отснятый материал выйдет и вы его увидите, знайте следующее: я догнал его и проучил. Он разбил моё окно. Это не преступление на почве ненависти. У меня нет проблем ни с кем, ни у кого нет проблем со мной. Проблема в [ругательство] системе. Этот мерзавец разбил моё окно, и я проучил его. Он не знал, чьё окно он разбил, поэтому получил. Вы увидите это видео позже, но сейчас я рассказываю вам, что случилось на самом деле», — заявил Смит на видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

Видео доступно на «Чемпионате».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в 11 встречах.