Майк Джеймс: надеюсь, следующие три года в ЦСКА будут полны чемпионских титулов

Защитник ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал подписание с клубом нового контракта, который рассчитан на три сезона.
«Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнёрство на протяжении ещё трёх лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов», — приводятся слова Джеймса на официальном сайте «армейского» клуба.
Американский баскетболист пополнил ряды красно-синих минувшим летом и стал ключевой для ЦСКА фигурой в ходе досрочно прекращённого сезона. Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 21,1 очка и делал 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата при 42% реализации трехочковых.
В 18 играх Единой лиги ВТБ (17,6 очка, 2,4 подбора, 4,4 передачи, 44% реализации трехочковых) на его счету важнейшие броски во встречах с «Жальгирисом», «Эфесом», «Барселоной».
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