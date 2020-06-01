«С нас хватит!» Майкл Джордан призвал власти США покончить с расизмом и насилием

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан опубликовал заявление, в котором прокомментировал протесты в США, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



«Я глубоко опечален и по-настоящему зол. Вижу и чувствую боль каждого. Их возмущение и разочарование. Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в нашей стране. С нас хватит!

У меня нет ответов, но наши совместные голоса показывают силу. Мы должны слушать друг друга, проявлять сочувствие и никогда не отворачиваться от бессмысленной жестокости. Нам нужно продолжать мирные протесты против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придётся использовать наш голос для осуществления системных изменений. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.

Моё сердце обращается к семье Джорджа Флойда и бесчисленному числу других, чьи жизни были жестоко и бессмысленно отняты в результате актов расизма и несправедливости», — говорится в заявлении Джордана.



25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.