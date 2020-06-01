Кущенко: говорить об увеличении числа команд Лиги ВТБ сложно — сохранить бы что есть

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что организаторы турнира пока не рассчитывают увеличивать количество команд-участниц. А также отметил, что проведение Матча звёзд в 2021 году станет своеобразным вызовом.



«Говорить об увеличении числа команд сложно — сохранить бы что есть. Пока мы все в ручном режиме, в рамках одного дня. Просыпаешься, читаешь новости: какая ситуация в регионе, что будет с тем-то клубом, какие ограничения введены. Но главные новости — это о финансировании и поддержке наших команд, они все претерпевают изменения.



Понятно, что клубам, условно, из верхней части таблицы уже ясно, в каких европейских соревнованиях они будут играть, и они начинают формировать бюджеты, составлять команды. К 15 июня, думаю, все клубы должны понимать, какая у них будет финансовая составляющая. Но опять же, мы сможем сдвинуть подтверждения на незначительные сроки, чтобы клубы имели возможность собрать полный пакет документов для соответствия нашему регламенту.

Не заставит ли кризис отказаться от флагманского проекта лиги — Матча звёзд? Нет. Это даже вызов — сделать Матч звёзд ещё более интересным. Такое мероприятие — это продвижение продукта Единой лиги ВТБ, нашим болельщикам, телезрителям — всем эта история очень нравится. Мы, конечно, уже не сможем его провести так, как запланировали, но Матч звёзд 2021 года обязан быть креативным, идейным, красивым», — приводит слова Кущенко ТАСС.