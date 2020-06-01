Деннис Родман рассказал, что Мадонна предлагала ему $ 20 млн, если он сделает ей ребёнка
Бывший игрок НБА, одна из легенд «Чикаго Буллз» 1990-х Деннис Родман в шоу Breakfast Club в YouTube рассказал, что самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса» Мадонна однажды предложила ему 20 миллионов долларов, чтобы он стал отцом её ребёнка.
По словам прославленного баскетболиста, Мадонна позвонила ему, когда он играл в казино в Лас-Вегасе, и сказала, что у неё овуляция. Родман сел в самолёт и отправился к Мадонне. Певица предлагала ему $ 20 млн, если он сделает ей ребёнка. Однако общих детей у них никогда не было.
Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».
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