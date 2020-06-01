«Я не могу дышать». Вдова Брайанта поддержала протесты из-за убийства чернокожего в США

Ванесса Брайант на фоне неутихающих протестов в США опубликовала в «Инстаграме» фотографию покойного мужа Коби Брайанта в футболке «Я не могу дышать».

Массовые акции начались в стране после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. После задержания один из офицеров полиции прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать.



«Мой муж носил эту майку несколько лет назад, и вот мы вернулись к тому же самому. «Я не могу дышать». Жизнь так хрупка. Жизнь так непредсказуема. Жизнь слишком коротка. Давайте делиться все тем хорошим, что у нас есть. Избавьтесь от ненависти. Научитесь уважению и любви дома и в школе. Дарите любовь. Боритесь за изменения. Не используйте невинные жизни как предлог для грабежа. Будьте примером изменений, которые хотите увидеть», – написала Ванесса под снимком.

Фото доступно на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».