Итудис: Кулагин сказал, что не прощается, я на 100% поддерживаю такой настрой

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с защитником Михаилом Кулагиным.
«Мы поговорили с Мишей, и он сказал мне, что не прощается. Мы ещё увидимся, он надеется, что наши пути пересекутся и мы ещё поработаем вместе. Я на сто процентов поддерживаю такой настрой. У него есть талант и желание стать лучше. Миша также сказал, что иначе смотрел на баскетбол до того, как пришёл в нашу команду, сейчас он понимает игру иначе, с других ракурсов, и мы гордимся этим. К сожалению, травмы не позволили Мише добиться большего прогресса, больше помочь команде. Сейчас настало хорошее время найти новое место, чтобы проявить себя», — приводит слова Итудиса официальный сайт красно-синих.
В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019.
- 1 июня 2020
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37
-
12:37
-
11:39
-
10:52
-
09:43
-
07:31
-
07:10
-
00:53
- 30 мая 2020
-
23:53
-
22:47
-
21:47
-
20:56