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Итудис: Кулагин сказал, что не прощается, я на 100% поддерживаю такой настрой

Итудис: Кулагин сказал, что не прощается, я на 100% поддерживаю такой настрой
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с защитником Михаилом Кулагиным.

«Мы поговорили с Мишей, и он сказал мне, что не прощается. Мы ещё увидимся, он надеется, что наши пути пересекутся и мы ещё поработаем вместе. Я на сто процентов поддерживаю такой настрой. У него есть талант и желание стать лучше. Миша также сказал, что иначе смотрел на баскетбол до того, как пришёл в нашу команду, сейчас он понимает игру иначе, с других ракурсов, и мы гордимся этим. К сожалению, травмы не позволили Мише добиться большего прогресса, больше помочь команде. Сейчас настало хорошее время найти новое место, чтобы проявить себя», — приводит слова Итудиса официальный сайт красно-синих.

В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019.

ЦСКА расстался с защитником Михаилом Кулагиным
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