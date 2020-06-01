Михаил Кулагин: адресую тёплые слова нашему MVP Уиллу Клайберну

Защитник Михаил Кулагин прокомментировал решение московского ЦСКА не продлевать с ним контракт.



«Если честно, тяжело подобрать слова, ведь с армейским клубом связана практически вся моя жизнь. Хочу поблагодарить всех и каждого, с кем довелось работать за эти пять лет в ЦСКА. Вместе мы взяли два чемпионства в Евролиге, четырежды выиграли Лигу ВТБ. Об этом любому игроку можно только мечтать, а сейчас для меня пришло время сделать новый шаг в карьере. Желаю всем армейцам оставаться здоровыми в нынешнее непростое время!

Хочется выразить отдельную благодарность Андрею Владимировичу Ватутину, Наталии Валерьевне Фураевой и, конечно же, тренеру Димитрису Итудису за возможность быть игроком ЦСКА. Носить красно-синюю форму для меня было огромной честью! Еще адресую тёплые слова нашему MVP Уиллу Клайберну. Увидимся на паркете!», — приводит слова Кулагина официальный сайт ЦСКА.