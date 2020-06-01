Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В НБА создали специальный комитет по расовой несправедливости из-за убийства Флойда

В НБА создали специальный комитет по расовой несправедливости из-за убийства Флойда
Баскетбол / НБА 0

Ассоциация тренеров Национальной баскетбольной ассоциации создала комитет по расовой несправедливости в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«То, что случилось в последние недели — жестокость полиции и расовое профилирование, — это позорно, бесчеловечно и недопустимо. Мы, как группа лидеров, обязаны выступить за тех, кто не может высказаться, и тех, кто считает, что делать подобное было бы для них небезопасно», — приводит заявление комитета ESPN.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020