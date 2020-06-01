Деннис Родман: протестовать надо правильно. Мы люди, а не животные

Легенда НБА Деннис Родман выступил с обращением к протестующим в США, призвав их не создавать ещё больше проблем.



«Сейчас кто-то должен выйти и спросить у протестующих: «Почему мы грабим? Почему мы создаём всё больше проблем? У нас сейчас уже много проблем из-за коронавируса. Не нужно идти и сжигать чужое имущество, красть вещи и всё такое». Это очень плохая ситуация. Но если вы собираетесь протестовать, то делайте это правильно. Не нужно выходить жечь и красть. Мы люди, а не животные», — приводит слова Дэнниса Родмана Sportando.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.