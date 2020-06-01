Решение о возобновлении сезона НБА с участием 22 команд будет принято большинством голосов

Инсайдер НБА Эдриан Войнаровски сообщил, что на голосовании 4 июня будет утверждён формат возобновления сезона с участием 22 команд.
«Сейчас огромное внимание уделяется модели с 22 командами в Орландо. НБА продолжает работу над деталями, на этой неделе они закончат работу над структурой и форматом возобновления сезона. В четверг пройдёт голосование. Ожидается, что решение будет принято подавляющим большинством голосов», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.
Ранее сообщалось, что согласно рекомендованному формату регулярный чемпионат доиграют команды, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на 6 матчей: «Портленд» (в 3,5 игры от зоны плей-офф), «Новый Орлеан» (3,5), «Сакраменто» (3,5), «Сан-Антонио» (4), «Финикс» (6) — на Западе, «Вашингтон» (5,5) — на Востоке.
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