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Попович — о ситуации с протестами в США: Трамп — больной идиот

Попович — о ситуации с протестами в США: Трамп — больной идиот
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович жёстко раскритиковал работу Дональда Трампа в качестве президента США в период кризиса из-за акций протестов в стране на фоне убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.

«Если бы у Трампа был мозг, то он вышел бы и сказал что-то, чтобы объединить людей. Но ему плевать даже сейчас. Он больной и думает лишь о себе. Его волнует только собственная польза. Ему плевать на высшее благо. Он таким был всегда. Понятно, что нужно делать. Нам нужен президент, который выйдет и скажет, что жизнь чернокожих имеет значение. Просто скажи эти слова. Но он не может этого и не сделает. Ему гораздо важнее успокоить своих подписчиков в „Твиттере“. Но дело не только в Трампе, дело в системе. Я сделаю всё, что смогу, потому что я — лидер. Но Трамп не лидер.

Он разрушает. Я ужасаюсь тем, что Трамп не может сказать, что жизнь афроамериканцев важна. В итоге он как трус прячется в подвале Белого дома. Он сам создал ту ситуацию и убежал, как школьник. Он не может улучшить ситуацию, потому что он больной идиот», — приводит слова Поповича The Nation.

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