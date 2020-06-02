Никола Милутинов стал игроком ЦСКА

Центровой Никола Милутинов пополнил состав московского ЦСКА. Стороны подписали соглашение на три года. Об этом информируется на официальном сайте «армейского» клуба.
Ранее сообщалось, что Милутинов в ЦСКА заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив, и красно-синие предпочли расстаться с игроком.
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».
Никола Милутинов, уроженец сербского Нови-Сада, начинал баскетбольный путь в юниорской программе «Хемофарма» из Вршаца, где и дебютировал на взрослом уровне. В 17-летнем возрасте он уже играл в Евролиге за белградский «Партизан», а последние пять сезонов провёл в составе греческого «Олимпиакоса». В коллекции Николы победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги.
Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.
- 2 июня 2020
-
10:12
-
09:55
-
09:54
-
09:27
-
08:22
-
07:44
-
07:34
-
07:07
-
01:05
- 1 июня 2020
-
23:57
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24