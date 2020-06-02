Никола Милутинов стал игроком ЦСКА

Центровой Никола Милутинов пополнил состав московского ЦСКА. Стороны подписали соглашение на три года. Об этом информируется на официальном сайте «армейского» клуба.



Ранее сообщалось, что Милутинов в ЦСКА заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив, и красно-синие предпочли расстаться с игроком.



Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».



Никола Милутинов, уроженец сербского Нови-Сада, начинал баскетбольный путь в юниорской программе «Хемофарма» из Вршаца, где и дебютировал на взрослом уровне. В 17-летнем возрасте он уже играл в Евролиге за белградский «Партизан», а последние пять сезонов провёл в составе греческого «Олимпиакоса». В коллекции Николы победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги.



Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.

ЦСКА расстался с защитником Михаилом Кулагиным