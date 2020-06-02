Ведущий клубного ТВ «Сакраменто Кингз» отстранён за фразу «любая жизнь имеет значение»

Многолетний комментатор «Сакраменто Кингз» и ведущий клубного ТВ Грант Нейпир отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Sacramento Bee.



Скандал разразился в «Твиттере». Бывшие игроки «Сакраменто» Демаркус Казинс, Мэтт Барнс и Крис Уэббер обвинили ведущего в расизме. Всё началось с комментария Гранта по поводу высказывания «Жизнь чернокожего имеет значение». Он написал: «Жизнь любого человека имеет значение». После этого началась его перепалка с баскетболистами.



«Комментарии Гранта не отражают взгляды и ценности нашего клуба. Мы обсуждаем этот вопрос с нашими партнёрами NBC Sports California и Sports 1140 KHTK», – заявил представитель пресс-службы «Кингз».



Напомним, в США в настоящее время проходят массовые акции протеста. Они начались после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из офицеров полиции прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать.

Казинс, Барнс и Уэббер обвинили телеведущего Нейпира в расизме