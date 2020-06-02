Ведущий клубного ТВ «Сакраменто Кингз» отстранён за фразу «любая жизнь имеет значение»

Многолетний комментатор «Сакраменто Кингз» и ведущий клубного ТВ Грант Нейпир отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Sacramento Bee.
Скандал разразился в «Твиттере». Бывшие игроки «Сакраменто» Демаркус Казинс, Мэтт Барнс и Крис Уэббер обвинили ведущего в расизме. Всё началось с комментария Гранта по поводу высказывания «Жизнь чернокожего имеет значение». Он написал: «Жизнь любого человека имеет значение». После этого началась его перепалка с баскетболистами.
«Комментарии Гранта не отражают взгляды и ценности нашего клуба. Мы обсуждаем этот вопрос с нашими партнёрами NBC Sports California и Sports 1140 KHTK», – заявил представитель пресс-службы «Кингз».
Напомним, в США в настоящее время проходят массовые акции протеста. Они начались после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из офицеров полиции прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать.
- 2 июня 2020
-
10:12
-
09:55
-
09:54
-
09:27
-
08:22
-
07:44
-
07:34
-
07:07
-
01:05
- 1 июня 2020
-
23:57
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24