Кайл Хайнс объяснил, почему решил уйти из ЦСКА

Центровой Кайл Хайнс, выступавший в составе ЦСКА с 2013 года, рассказал, почему принял решение покинуть «армейский» клуб и перейти в «Милан».
«Я чувствовал, что нуждаюсь в переменах. После семи лет в ЦСКА было непросто решиться. Москва была домом для меня и моей семьи, но мне нужна была новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне их. На этот раз трансферный процесс не был полностью мне подвластен. Изначально я намеревался остаться в ЦСКА, но «Милан» серьёзно интересовался мной. Я понял, что если и покину «армейцев», то поеду только в Италию
Я знаком с Этторе Мессиной, он был моим первым тренером в ЦСКА. Генеральный менеджер Ставропулос был тем, кто позвал меня в «Олимпиакос» в 2011 году, в начале моей карьеры. В команде также есть ребята, с которыми я раньше играл и хорошо знаком. С этой точки зрения мне было комфортно переходить в «Милан», – приводит слова Хайнса Trend Basket.
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