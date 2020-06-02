Двукратный MVP НБА Стив Нэш — о ситуации в США: это проблема белых людей

Двукратный MVP НБА Стив Нэш прокомментировал массовые протесты против расовой несправедливости в США, вызванные трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.



«Это проблема белых людей. Как мы, люди белой расы, собираемся создавать равенство? Слушать. Читать. Жертвовать. Меняться. Поддерживать. Голосовать! Это минимальный список того, что надо делать», – написал Нэш на своей странице в «Твиттере».



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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