Дэвид Блатт: серьёзно рассмотрел бы предложение о работе консультантом в клубе Евролиги

Бывший главный тренер сборной России, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт заявил, что готов общаться с клубами Евролиги на предмет возможной работы в качестве консультанта.
«К сожалению, работа тренером не входит в мои планы из-за тяжёлого состояния здоровья. Но я хотел бы помочь своей стране. Например, работать дипломатом или в аналогичном органе в США либо в Израиле. Это то, чем я всегда хотел заняться, так как знал, что не могу быть тренером до конца своей жизни. В настоящее время, однако, всё это просто мысли в моей голове. Никаких конкретных планов.
Конечно, я серьёзно рассмотрел бы предложение о работе в качестве консультанта в клубе Евролиги. Думаю, за последние 20 лет я показал, что способен строить хорошие команды, находить хороших игроков. Все понимают, что у меня есть этот инстинкт, что я действительно могу помочь игрокам развиваться", — приводит слова Блатта SDNA.
Блатт в декабре 2019 года был назначен на должность консультанта «Нью-Йорк Никс», но покинул её в апреле после смены руководства.
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