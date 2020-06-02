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Дэвид Блатт: серьёзно рассмотрел бы предложение о работе консультантом в клубе Евролиги

Дэвид Блатт: серьёзно рассмотрел бы предложение о работе консультантом в клубе Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер сборной России, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт заявил, что готов общаться с клубами Евролиги на предмет возможной работы в качестве консультанта.

«К сожалению, работа тренером не входит в мои планы из-за тяжёлого состояния здоровья. Но я хотел бы помочь своей стране. Например, работать дипломатом или в аналогичном органе в США либо в Израиле. Это то, чем я всегда хотел заняться, так как знал, что не могу быть тренером до конца своей жизни. В настоящее время, однако, всё это просто мысли в моей голове. Никаких конкретных планов.

Конечно, я серьёзно рассмотрел бы предложение о работе в качестве консультанта в клубе Евролиги. Думаю, за последние 20 лет я показал, что способен строить хорошие команды, находить хороших игроков. Все понимают, что у меня есть этот инстинкт, что я действительно могу помочь игрокам развиваться", — приводит слова Блатта SDNA.

Блатт в декабре 2019 года был назначен на должность консультанта «Нью-Йорк Никс», но покинул её в апреле после смены руководства.

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