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Евролига и Turkish Airlines прекратили сотрудничество, турнир ищет нового спонсора

Евролига и Turkish Airlines прекратили сотрудничество, турнир ищет нового спонсора
Баскетбол / Евролига 0

Руководство Евролиги лишилось титульного спонсора в лице известной авиакомпании Turkish Airlines, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тимур Ганеев. Стороны прекращают сотрудничество, и теперь боссы турнира приступают к поиску нового спонсора.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу не раз подчёркивал, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Turkish Airlines.

Евролига и Turkish Airlines сотрудничали на протяжении десяти лет. Отметим, что в условиях пандемии коронавируса и масштабного экономического кризиса многие команды лишились финансовой поддержки спонсоров. О пересмотре бюджета также заявляли в ЦСКА. Уже сейчас известно, что «армейцы» лишатся поддержки компании «Аэрофлот».

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