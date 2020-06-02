Евролига и Turkish Airlines прекратили сотрудничество, турнир ищет нового спонсора
Руководство Евролиги лишилось титульного спонсора в лице известной авиакомпании Turkish Airlines, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тимур Ганеев. Стороны прекращают сотрудничество, и теперь боссы турнира приступают к поиску нового спонсора.
Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу не раз подчёркивал, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Turkish Airlines.
Евролига и Turkish Airlines сотрудничали на протяжении десяти лет. Отметим, что в условиях пандемии коронавируса и масштабного экономического кризиса многие команды лишились финансовой поддержки спонсоров. О пересмотре бюджета также заявляли в ЦСКА. Уже сейчас известно, что «армейцы» лишатся поддержки компании «Аэрофлот».
- 2 июня 2020
-
17:19
-
15:54
-
15:21
-
15:04
-
13:35
-
12:58
-
11:32
-
10:12
-
09:55
-
09:54
-
09:27
-
08:22
-
07:44
-
07:34
-
07:07
-
01:05
- 1 июня 2020
-
23:57
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
Партнерский контент