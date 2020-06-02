Блатт назвал новобранца ЦСКА Милутинова лучшим центровым Европы

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поделился мыслями о приобретении ЦСКА. Напомним, сегодня, 2 июня, стало известно, что состав «армейцев» пополнил экс-центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов.
«Великолепное подписание для ЦСКА. Милутинов, на мой взгляд, лучший центровой в Европе, на площадке он умеет всё. При этом он всё ещё молод, он только начинает свой путь. Нико великолепен уже сейчас, но обладает потенциалом стать ещё сильнее. В то же время он обладает отличным характером, он хорош как партнёр по команде», — приводит слова Блатта «Р-Спорт».
Блатт работал с Милутиновым, когда возглавлял пирейский «Олимпиакос».
Напомним, в досрочно завершённом сезоне Евролиги Никола принял участие в 24 матчах, набирая в них 10,3 очка и собирая 8,2 подбора.
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