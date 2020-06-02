Член Зала славы и MVP сезона-1969 Анселд умер в возрасте 74 лет

Прославленный баскетболист, бывший центровой «Балтимор Буллетс» (впоследствии «Вашингтон Буллетс») Уэс Анселд скончался в возрасте 74 лет, сообщает официальный сайт «Вашингтон Уизрадс». Причиной смерти стала пневмония.

Анселд — один из сильнейших баскетболистов своей эпохи. Он был выбран на драфте НБА-1968 под вторым номером. В 1978 году он завоевал титул чемпиона НБА и был признан MVP финальной серии плей-офф. Анселд — пятикратный участник Матча всех звёзд, лучший новичок года 1969 года и в то же время MVP сезона-1969. Кроме того он стал лучшим игроком сезона-1975 по количеству подборов.

«Вашингтон Уизардс» вывел из оборота майку с 41-м номером, под которым выступал Уэс Анселд. С 1988 по 1994 год легендарный специалист работал в «Вашингтоне» в качестве главного тренера.