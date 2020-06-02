Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Дилэйни подписал контракт с «Миланом»

Руководство «Милана» официально объявило о подписании контракта с защитником Малкольмом Дилэйни, сообщает сайт итальянского клуба. Соглашение рассчитано на два года. Завершившийся сезон американец провёл в составе «Барселоны»

Напомним, что в сезонах 2014-2016 он защищал цвета «Локомотив-Кубань» и являлся одним из лидеров краснодарской команды. После этого он впервые в карьере заиграл в НБА, где выступал в составе «Атланты Хоукс», там он провёл два сезона.

Дилэйни уже успел поблагодарить «Милан» за предоставленную возможность. Напомним, итальянская команда является одной из самой активной на трансферном рынке. Ранее «Милан» заключил соглашение с Кайлом Хайнсом. Также клуб претендует на Луиджи Датоме и Деррика Уильямса.