Раскрыты зарплаты всех игроков «Реала»

Мадридский «Реал» на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса пошёл на сокращение зарплат своим игрокам. Все баскетболисты потеряют в зарплате 10% от прежних гонораров, сообщает Defensa Central.

Самым высокооплачиваемым игроком команды останется Уолтер Таварес, который будет получать € 3,18 млн. Лидер мадридского клуба Серхио Льюль сможет заработать за следующий сезон € 2 млн. Ещё один лидер коллектива, Факундо Кампаццо, сможет рассчитывать на зарплату в размере € 1,63 млн. Экс-форвард «Химок» Джордан Микки получит € 1 млн.

Стоит также обратить внимание, что самый возрастной игрок «Реала», главный ветеран команды Фелипе Рейес, получит € 680 тыс. Бывший центровой «Даллас Маверикс» Салах Межри заработает около € 450 тыс.

Зарплата остальных игроков: Энтони Рэндольф — € 1,45 млн, Фабьен Козер и Трэй Томпкинс — по € 909 тыс, Николас Лапровиттола — € 1,36 млн, Джейси Кэрролл — € 1 млн, Руди Фернандес — € 1,27 млн, Габриэль Дэк — € 818 тыс.