Симмонс назвал поведение Трампа трусливым

Один из лидеров «Филадельфии Севенти Сиксерс» Бен Симмонс считает неискренними и трусливыми слова президента США Дональда Трампа, который на фоне массовых беспорядков в стране призывает граждан проявить единение.

«Лидер так не выглядит. Его поведение и холодные слова просто трусливы. Не позволяйте его сообщениям отвлекать своё внимание от настоящего единения и равенства, которые достигаются через любовь и сострадание. Люблю вас всех, берегите себя.

И хочу прояснить. Я всегда буду биться за равенство и единение. Если вы называете себя моим болельщиком, но не согласны с моим пониманием равенства и единения, тогда вы мне не нужны», — написал Симмонс на своей странице в социально сети «Твиттер».

Напомним, беспорядки в США начались после гибели Джорджа Флойда, против которого полицейский применил слишком жёсткие меры при задержании.