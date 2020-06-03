Тараканов: Милутинов — один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов убеждён, что подписание руководством ЦСКА контракта с Николой Милутиновым и продление сотрудничества с лидером команды Майком Джеймсом свидетельствует о том, что в клубе, даже невзирая на мировой экономический кризис, намерены и дальше решать только высокие задачи.

«Солидные клубы не подписывают топ-игроков на один год, а стараются обеспечить длительные контракты, чтобы создать династию, которая будет приносить титулы. Джеймс и Милутинов могут стать лидерами команды на длинной дистанции. Майк по натуре победитель, очень харизматичный игрок, способный решать исходы матчей.

Милутинов — один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА. Очень подвижный, доминирующий. Их трёхлетние контракты подчёркивают, что, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, клуб по-прежнему крепко стоит на ногах и в ближайшие годы продолжит ставить перед собой максимальные задачи в Евролиге", — приводит слова Тараканова «Известия».