Энтони: Трамп объявил войну американцам, протестующим против убийства чернокожих

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в котором сообщалось о возможном вводе войск в наиболее бунтующие города.

«Трамп объявил войну американцам, протестующим против убийства чернокожих. При этом человек, убивший Джорджа Флойда, до сих пор не арестован.

Америку разрушают и сжигают. А они отказываются даже обвинить офицеров, которые убили чернокожего на глазах у всего мира. Они скорее всё потеряют, чем поступят справедливо с чернокожим! Подумайте над этим», – написал Кармело в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Кармело Энтони.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через семь минут Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.