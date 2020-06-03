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Тараканов: Кулагин может стать лидером в любом другом клубе Единой лиги ВТБ

Тараканов: Кулагин может стать лидером в любом другом клубе Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов поделился мнением о перспективах Михаила Кулагина после ухода из ЦСКА.

«Переходить в ЦСКА — всегда сложный выбор для российского игрока. С одной стороны, ты находишься в отличной организации, с высокой зарплатой, но ты не так много играешь. И тут всё зависит от психологии и амбиций. Было много примеров, когда ребята соглашались с такой ролью или уходили из клуба, чтобы вернуться в него на более важные позиции.

Надеюсь, уход Кулагина — это как раз второй случай. Я приветствую его решение отправиться за игровой практикой и попробовать доказать, что он сильнее, чем все думают. На мой взгляд, Миша может стать лидером в любом другом клубе Единой лиги», — приводят слова Тараканова «Известия».

В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019.

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